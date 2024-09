"Le classement n'était pas vraiment un objectif" pour Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) a cédé son maillot jaune et bleu de leader du Tour du Luxembourg à Mauri Vansevenant après l'étape reine, vendredi. "Mais le classement n'était pas vraiment un objectif", a déclaré le champion du monde néerlandais. "Mon objectif était de gagner une étape, et cela m'a réussi."

"Elle n'était pas pour rien considérée comme l'étape reine compte tenu de la difficulté", a expliqué Van der Poel. "Nous sommes ici avec seulement trois coureurs dans l'équipe (après deux forfaits juste avant la 1re étape et un abandon, ndlr). C'est donc difficile, voire impossible, de contrôler la course. Dans le final, j'étais isolé, mais j'avais de bonnes jambes. Les deux derniers tours du circuit ont été assez durs, mais j'ai pu m'accrocher et je peux être satisfait de ma performance."

Samedi, un contre-la-montre est au programme avant une étape corsée vers Luxembourg dimanche. Van der Poel a donc encore deux occasions de reprendre le maillot. Il pointe à 32 secondes de Vansevenant.