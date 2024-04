SD Worx-Protime restera dans le peloton jusqu'en 2028

SD Worx est devenu sponsor de la formation WorldTour au début de la saison 2021, remplaçant Dolmans et Boels comme principaux partenaires. Protime a lui débuté son sponsoring au début de l'année. Depuis l'arrivée de SD Worx, l'équipe néerlandaise a dominé le cyclisme féminin en remportant les Mondiaux avec Lotte Kopecky, le Tour de France féminin, deux fois le Tour des Flandres, Liège-Bastogne-Liège, la Flèche Wallonne, Gand-Wevelgem et les championnats d'Europe, une fois Paris-Roubaix avec Kopecky, une fois l'Amstel Gold Race et trois fois les Strade Bianche.

"Avec SD Worx et Protime, nous avons déjà construit quelque chose de beau ces dernières années. C'est aussi inspirant pour nous de voir à quel point le sponsoring d'une équipe cycliste est important pour les employés des deux entreprises. Cela nous donne beaucoup d'énergie de déjà savoir que nous pourrons poursuivre au plus haut niveau lors des quatre prochaines saisons", a réagi Erwin Janssen, le manager de SD Worx-Protime.