Soren Waerenskjold fausse compagnie aux sprinters et remporte la 1re étape

Six coureurs ont formé l'échappée du jour avec Sébastien Grignard (Lotto Dstny), le Néerlandais Wessel Krul (Human Powered Health), l'Italien Filippo Rodolfo (Novo Nordisk) et les Danois Nicklas Pedersen (ColoQuick), Kristian Egholm (Restaurant Suri-Carl Ras) et Mads Kristensen (Leopard TOGT Pro Cycling). Le groupe a ensuite été réduit à cinq après une crevaison de Grignard.

Le groupe de tête a finalement été repris à 31 km de l'arrivée. Après plusieurs accélérations, Waerenskjold a placé une attaque décisive à 4 km de la ligne pour s'imposer en solitaire. Le Néerlandais Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step) a remporté le sprint pour la 2e place devant le Danois Mads Pedersen (Lidi-Trek) à 6 secondes du vainqueur. Vito Braet (Team Flanders-Baloise) a terminé 5e et meilleur Belge.