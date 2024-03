Tadej Pogacar frappe encore et remporte la 6e étape en solitaire au sommet de Queralt

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) s'est adjugé une nouvelle victoire à l'occasion de la 6e étape du Tour de Catalogne cycliste, une épreuve du World Tour. Le Slovène s'est envolé dans l'avant-dernière difficulté du jour à un peu moins de 30 kilomètres de l'arrivée. Le N.1 mondial a franchi la ligne d'arrivée au bout des 154,7 km, et 4000 mètres de dénivelé positif, entre Berga et le sommet de Queralt avec 57 secondes d'avance sur le Colombien Egan Bernal (INEOS-Grenadiers), 2e, et l'Espagnol Mikel Landa (Soudal Quick-Step), 3e.

Pagacar enlève sa 4e victoire en 2024 après les Starde Bianche et les 2e et 3e étapes du Tour de Catalogne et la 67e de sa carrière. Il offre déjà un 17e succès à son équipe cette saison après sa 4e première place en huit jours de course.

Au classement général, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) conforte sa tunique blanche rayée verte de leader. Il devance Landa de 3:31 et Bernalk de 4:53.