Tadej Pogacar impérial en Catalogne: "J'ai apprécié de courir ici"

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) domine sans surprise le Tour de Catalogne. Samedi, il a franchi en solitaire et en vainqueur la ligne d'arrivée dans la 6e étape, la 3e en montagne, de cette course du WorldTour qu'il découvre cette semaine.

Pogacar est passé à l'attaque dès l'avant-dernière montée, à 30 km de l'arrivée. "Deux équipes n'étaient apparemment pas satisfaites de nous voir mener le peloton. Dans la longue montée du hors catégorie, Visma-Lease a Bike a essayé d'imposer un rythme plus élevé. Cela a rendu les choses très difficiles. Nous n'étions plus qu'une dizaine de coureurs. Un groupe est revenu après cela, mais Movistar a essayé d'attaquer dans la montée suivante. C'était le moment pour moi d'attaquer et d'essayer de rouler seul vers la victoire".

Pogacar dispute cette semaine sa seule course par étapes en vue du Giro. "Aujourd'hui, c'était une très belle étape (plus de quatre mille mètres de dénivelé positif sur 154,7 kilomètres, ndlr). Je l'ai appréciée. C'est très agréable de courir ici. Une course très cool. De bonnes routes, du beau temps, et un peloton plein de grimpeurs et donc moins stressé. Je ne l'apprécie pas autant que lors d'une sortie d'entraînement, mais c'est très agréable de courir ici. Et dans la dernière montée aujourd'hui, c'était fou de voir combien il y avait de monde."