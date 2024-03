Tadej Pogacar remporte la dernière étape au sprint, mais "ce n'était pas le plan initial"

Tadej Pogacar a dominé outrageusement le Tour de Catalogne cycliste (WorldTour). Le Slovène a remporté le classement général ainsi que quatre des sept étapes de la course, s'imposant même au sprint sur la dernière d'entre elles, dimanche à Barcelone. Pourtant, ce scénario ne faisait pas partie des projets de son équipe UAE Team Emirates, qui misait plutôt sur l'Espagnol Marc Soler.

"Je suis tellement heureux de m'imposer", s'est réjoui Pogacar au micro des organisateurs dans la foulée de son succès. "Ce n'était pas le plan initial", a-t-il cependant fait remarquer. Marc Soler faisait partie d'un groupe de fuyards qui s'est extrait du peloton dans le premier des six tours de circuit autour de l'Alt del Castell de Montjuïc. "Il s'est très bien débrouillé, tandis que j'essayais juste de prendre les roues et rester dans le groupe de tête."

Le groupe a néanmoins été repris dans les 20 derniers kilomètres, et plusieurs coureurs ont tenté leur chance. Le coéquipier portugais de Tadej Pogacar, Joao Almeida, "imprimait un excellent rythme dans la montée. Nous étions un petit groupe en tête." Almeida a même tenté "une belle attaque dans les derniers mètres de l'ascension et il a presque réussi à atteindre la ligne", après avoir creusé un petit écart par rapport au groupe. Collectif, Pogacar a laissé Almeida partir, et aurait "aimé qu'il y arrive", mais celui-ci a été repris.