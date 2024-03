Tadej Pogacar s'impose à nouveau en solitaire: "Mais ça n'a pas été facile"

Pour la deuxième journée consécutive, le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates) a dominé une étape de montagne lors du Tour de Catalogne (WorldTour). Après la course, il a néanmoins fait preuve de modestie lors de sa première réaction.

Le Slovène a lancé son offensive 7 kilomètres avant le sommet de la montée finale. "Mikel Landa a attaqué en premier. J'ai vu qu'il avait créé un écart, je l'ai donc dépassé. Je me suis dit que c'était peut-être trop tôt, mais j'ai trouvé un bon rythme, jusqu'aux deux derniers kilomètres, où j'ai eu un peu de mal. Mais j'ai quand même réussi à bien terminer."

Comme mardi, Pogacar a donné l'impression que c'était facile avec une attaque en solo. "Non, ce n'était certainement pas le cas", a-t-il réfuté dans sa réponse à chaud. "La montée finale était très difficile. Il y avait aussi l'altitude. Au sommet, j'ai senti qu'il y avait moins d'oxygène."

Pogacar compte, en 2024, seulement cinq jours de course, mais a fini sur le podium lors de chacune d'entre elles, dont trois fois à la première place. Plus tôt dans la saison, il a remporté les Strade Bianche et a terminé troisième à Milan-Sanremo.