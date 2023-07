Tadej Pogacar s'interroge sur sa préparation

"Il y a eu beaucoup d'émotion ce matin au départ, tout le monde est venu me parler pour me réconforter, je voudrais tous les remercier. Je n'arrive toujours pas à expliquer ce qui s'est passé hier (mercredi)", a confié le leader de UAE Team Emirates au micro des organisateurs à l'issue de la 18e étape jeudi. "J'étais optimiste après les deux premières semaines qui se sont bien passées, mais peut-être que ma préparation n'était pas si bonne que ça. Mais si je regarde quand même le tableau d'ensemble, on peut être fiers de nous. Je suis toujours deuxième du classement général et notre Tour de France est bon : nous sommes 2es et 3es, on a gagné deux étapes et peut être que nous allons réussir à en gagner une autre. De toute façon il faut continuer de nous battre pour terminer Adam et moi sur le podium à Paris."