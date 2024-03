Tadej Pogacar "très heureux de perdre" face à son "bon ami" Jasper Philipsen

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) n'a pas réussi à remporter Milan-Sanremo, samedi, mais il n'est pas apparu abattu pour autant. Au contraire, le Slovène est monté sur le podium (pour la première fois) avec "deux de ses bons amis", Jasper Philipsen et Michael Matthews. Il a décrit la scène comme "l'un des plus beaux moments de sa vie" auprès de l'organisation.

"C'est l'un des plus beaux podiums que je n'aie jamais vus", a commenté 'Pogi'. "Je suis très heureux de perdre face à Jasper Philipsen et Michael Matthews".

Habitué de la plus haute marche, Pogacar estimait la victoire envisageable sur la via Roma. "J'avais d'excellentes jambes. Mais tout le monde veut gagner, et tout le monde était à l'affût de nos manœuvres" collectives. Le leader de la UAE Team Emirates a félicité ses coéquipiers, qui ont "très bien travaillé pour me placer dans la Cipressa et dans le Poggio. Nous avons imprimé un rythme très élevé dans les deux ascensions, mais tout le monde était très fort aujourd'hui."