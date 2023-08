Tao Geoghegan Hart signe pour trois ans avec Lidl-Trek

Le coureur se remet actuellement d'une fracture à la hanche occasionnée au printemps dernier, lors du Tour d'Italie. "Ces six dernières semaines, Tao s'est concentré sur sa convalescence intensive à Amsterdam, travaillant assidûment pour retrouver sa puissance et sa mobilité", commente son nouvel employeur. "Ce parcours constitue un témoignage de force et d'abnégation", souligne le général manager Luca Guercilena.

Geoghegan lui-même se dresse un profil pour les courses à étapes. "Mais je suis vraiment affamé et je vais m'efforcer d'aller chercher la victoire dans chaque course sur laquelle je serai aligné".