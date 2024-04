Tobias Lund Andresen remporte une troisième victoire d'étape devant Timothy Dupont

Tobias Lund Andresen (dsm-firmenich PostNL) a remporté la 7e étape du Tour de Turquie (2.Pro) au sprint à Izmir, samedi. Après 125,4 kilomètres depuis Cesme, le Danois a dominé Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex) et l'Espagnol Manuel Peñalver (Polti-Kometa), 2e et 3e. Sasha Weemaes (Bingoal-WB) a terminé 4e.

L'Australien James Whelan (Q36.5) et l'Érythréen Natnael Berhane (Beykoz Belediyesi Spor Türkiye) sont partis dans une mission presque impossible aux avant-postes. Les équipes de sprinteurs ont laissé le duo prendre jusqu'à 4 minutes d'avance, mais elles ont constamment gardé cet écart sous contrôle.

Frank van den Broek, le coéquipier néerlandais d'Andresen, conserve la tête du classement général. Il compte 4 secondes d'avance sur l'Érythréen Merhawi Kudus (Terengganu) et 9 sur le Britannique Paul Double (Polti-Kometa). Lander Loockx (TDT-Unibet) est 6e à 26 secondes du leader.

L'avance fondait tandis qu'approchait le final, et Berhane et Whelan ont été avalés par le peloton dans les 10 derniers kilomètres. À 5 kilomètres de l'arrivée, les trains se sont formés pour le sprint. Le virage à 180 degrés à 2km du terme a provoqué une petite chute mais les plus rapides du peloton étaient devant.

Fabio Jakobsen n'a pas réussi à suivre la roue d'Andresen qui s'est envolé vers sa 3e victoire de la semaine, et de sa carrière à l'âge de 21 ans. Le Britannique Mark Cavendish (Astana Qazaqstan) a connu un ennui mécanique qui l'a empêché de disputer le sprint.

Le Tour de Turquie prendra fin samedi, à l'issue de la 8e et dernière étape courue sur 105,4 kilomètres autour d'Istanbul. Si le profil de la dernière journée est relativement peu menaçant, les 600 derniers mètres de la course seront en montée à 5,7%. Frank van den Broek n'est donc pas encore assuré d'inscrire son nom au palmarès de l'épreuve, pour succéder au Kazakh Alexey Lutsenko.