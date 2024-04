Toon Aerts remporte une victoire au sprint sur gravel à Valkenburg

Après une course de 105 kilomètres à travers le Limbourg néerlandais, Aerts s'est imposé au sprint devant le Néerlandais Piotr Havik. Un autre Néerlandais, Adne Koster, a terminé troisième. Plusieurs anciens coureurs ont terminé dans les 15 premiers : le Néerlandais Johnny Hoogerland a pris la cinquième place, Greg Van Avermaet la sixième, Jan Bakelants la huitième et le Néerlandais Niki Terpstra la treizième. La Néerlandaise Tessa Neefjes a remporté la course féminine.

Toon Aerts, 30 ans, n'est remonté sur son vélo que depuis la mi-février, après une suspension de deux ans. Fin février, il a été victime d'une fracture du nez lors d'une chute spectaculaire dans le Prix de clôture à Oostmalle.