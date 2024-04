Trois équipes Belges au départ du Tour féminin, Lotto Dstny Ladies invitée

Les équipes belges AG Insurance-Soudal, Fenix-Deceuninck et Lotto Dstny Ladies ont été sélectionnées pour participer au Tour de France Femmes, ont annoncé mercredi les organisateurs.

AG Insurance-Soudal et Fenix-Deceuninck sont engagées d'office en tant qu'équipes de l'UCI Women's WorldTeams. Lotto Dstny Ladies a reçu l'une des cinq invitations accordée par l'organisation et participera pour la première fois à la 'Grande Boucle'.

En tout, vingt-deux équipes participeront à l'édition 2024 du Tour de France Femmes: les quinze de l'UCI Women's WorldTeams, les deux premières équipes au classement Continental Femmes UCI 2023 (Cofidis et Tashkent City Women) et cinq équipes invitées. Outre Lotto Dstny Ladies, les formations Arkea-B&B Hotels Women, EF Education-Cannondale, Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi et St Michel-Mavic-Auber93 ont reçu une 'wildcard'.