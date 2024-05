"Un stage, le championnat de Belgique et un succès au Tour" au programme d'Arnaud De Lie

De Lie s'est imposé, jeudi, en force dans le sprint massif. "La stratégie du sprint était dictée par un bon timing car il y avait du vent de face", a expliqué De Lie. "J'ai attendu le bon moment, aux 150 mètres, car je ne voulais par lancer mon effort trop tôt et risquer de m'écraser. Une brèche s'est ouverte, les jambes étaient très bonnes et j'ai produit mon effort. Je suis très satisfait car la course n'a pas été facile. Je sens que les jambes redeviennent très bonnes, avec de la force et de la vitesse."

Le Taureau de Lescheret va, à présent, couper son programme de compétitions pour préparer son été. "Je vais passer une, voire deux semaines sans course. Je n'ai que trois ou quatre semaines d'entraînement dans les jambes, après mes problèmes de santé. Je peux encore passer un cap. Je disputerai, en principe, l'Antwerp Port Epic et le Tour du Limbourg. Ensuite, je partirai en stage en altitude en équipe, en Sierra Nevada. Je reviendrai ensuite au Tour de Suisse pour préparer le Tour de France. En ce moment, je suis content de mon niveau physique et de mon poids, mais tout cela peut encore s'améliorer."