Une fresque pour rendre hommage à Eddy Merckx dans son village natal de Meensel-Kiezegem

La fresque, conçue et réalisée par le collectif d'artistes Threepack, montre Eddy Merckx avec un regard "convaincant et pénétrant" qui scrutent les cyclotouristes de passage. Le dessin reprend des parties des surnoms de cette légende cycliste, comme "Le Cannibale", "Le Beethoven du tour" et "Le Tambourin des pédales".

Le maillot jaune que porte Merckx dans le tableau rappelle les nombreuses victoires de Merckx sur le Tour de France. Le grand nombre 525 représente quant à lui le nombre de victoires professionnelles que le héros du cyclisme flamand a pu remporter au cours de sa carrière. Jusqu'à aujourd'hui, aucun autre professionnel du cyclisme n'a réussi à battre ce record.