Visma-Lease a Bike avec Laporte, Kooij et deux Belges à la Primavera

En l'absence notamment de Wout van Aert et Tiesj Benoot, la formation Visma-Lease a Bike s'appuiera sur le champion d'Europe français Christophe Laporte et le sprinteur néerlandais Olav Kooij lors de Milan-Sanremo, samedi.

Comme Wout van Aert, vainqueur sur la via Roma en 2020, est actuellement en stage en altitude, son équipe n'aura pas de favori déclaré au départ de Milan-Sanremo. "Cette fois, ce rôle d'outsider nous convient", a expliqué le directeur sportif Maarten Wynants. "Christophe et Olav sont en grande forme, mais si Mathieu van der Poel et Tadej Pogacar accélèrent, ce sera un vrai défi de les suivre. Heureusement, le favori ne gagne pas tout le temps. Cela peut aller dans notre sens si nous avons de la chance."

Kooij, 22 ans, a déjà remporté quatre sprints massifs cette saison et disputera la 'Primavera' pour la première fois. Il s'agira aussi du premier Monument de sa jeune carrière. Laporte a lui décroché des top-10 au Circuit Het Nieuwsblad, à Kuurne-Bruxelles-Kuurne et aux Strade Bianche.

Laporte et Kooij seront accompagnés par Julien Vermote et Tosh Van der Sande, les jumeaux néerlandais Tim et Mick van Dijke et le Norvégien Johannes Staune-Mittet.