Wout van Aert n'a pris aucun risque: "Satisfait des sensations sur la route"

Van Aert avait indiqué qu'il prenait le départ sans ambition. Il n'avait plus roulé sur un vélo de contre-la-montre depuis le Tour de France. Sur la route, il est vite apparu qu'il ne comptait pas forcer. "J'ai roulé un contre-la-montre 'régulier', sans prendre de risque", a-t-il expliqué à l'arrivée. "Et avec la pluie, c'était la décision la plus intelligente. Rouler sous une telle averse a toujours des inconvénients, mais je suis satisfait de mes sensations en route."

Van Aert arrivait de Teide, où il effectuait sa préparation, et disputait ses premiers kilomètres en course sur la route. "Le plan était d'utiliser le chrono aujourd'hui afin de se préparer pour le reste de la semaine et cela a bien marché. Cette pluie est ennuyeuse. Quand je suis arrivé, j'avais encore un léger espoir que ça s'ouvrirait, mais ce n'a pas été le cas. J'espère que le temps s'améliorera dans les prochains jours", a-t-il conclu.