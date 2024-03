Alonso sanctionné pour pilotage "potentiellement dangereux" recule au 8e rang

Les commissaires de course du Grand d'Australie de Formule 1, dimanche à Melbourne, ont infligé une pénalité de 20 secondes à l'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin) à l'issue de la course. Le double champion du monde avait franchi le drapeau à damiers en 6e position. À la suite de sa pénalité, il est classé 8e derrière son équipier canadien Lance Stroll (Aston Martin), 6e, et le Japonais Yuki Tsunoda (RB), 7e.

Alonso a été sanctionné pour son pilotage "potentiellement dangereux" juste avant l'accident de George Russel en fin de course, conformément à l'article 33.4 du règlement. Le pilote Mercedes Russell était remonté sur Alonso grâce à des pneus plus frais en fin de course. Le pilote espagnol roulait anormalement lentement dans le virage 6. Russell a ensuite perdu le contrôle de sa Mercedes qui s'est écrasée contre un mur.

Les commissaires ont noté l'incident dans les minutes qui ont suivi la course et, après avoir examiné les images disponibles, la télémétrie et parlé aux deux pilotes, ont infligé à Alonso une pénalité de "drive-through" convertie en 20 secondes.