Aston Martin aura sa propre écurie de Formule 1 en 2021

Aston Martin a annoncé son arrivée officielle en tant qu'écurie de Formule 1 en 2021. Le constructeur britannique reprend le Team Racing Point, a-t-il confirmé mercredi.

Depuis 2018, Aston Martin est associé en tant que sponsor à l'écurie de Formule 1 Red Bull. Son intention de disposer de sa propre écurie dans la discipline reine de la course automobile était connue depuis le début de l'année. Elle s'est désormais concrétisée.

"Le lundi 30 mars, les actionnaires d'Aston Martin Lagonda ont approuvé une levée de fonds de 536 millions de livres sterling (607 millions d'euros), soutenue par une injection de 260 millions de livres sterling (294 millions d'euros) de nouveau capital de la part de Yew Tree Consortium - un groupe d'investisseurs dirigé par Lawrence Stroll. Dans le cadre de cet investissement, M. Stroll deviendra président exécutif d'Aston Martin et Aston Martin créera sa propre équipe de course de F1", précise le communiqué.

Le team continuera d'opérer à partir de Silvertsone. "Une marque ayant le pedigree et l'histoire d'Aston Martin doit être compétitive au plus haut niveau du sport automobile. Je pense que c'est la chose la plus excitante qui soit arrivée de mémoire récente en Formule 1 et c'est incroyablement excitant pour tous les acteurs du sport, en particulier les fans. Je ne peux pas imaginer un meilleur nom pour une équipe de Formule 1. Notre stratégie d'investissement fait de la Formule 1 un pilier central de la stratégie marketing mondiale, et il est tout à fait logique de rebaptiser Racing Point à cette fin. Aston Martin a connu de grands succès dans différentes catégories de sport automobile tout au long de son histoire, mais nous avons maintenant l'occasion de créer une équipe en Formule 1. La Formule 1 est sous les feux de la rampe au niveau mondial et nous allons tirer parti de cette portée pour mettre en valeur la marque Aston Martin sur nos principaux marchés", a encore souligné Lawrence Stroll, le père du pilote actuel de Racing Point Lance Stroll.