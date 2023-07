Charles Leclerc le plus rapide de la troisième séance d'essais libres

Charles Leclerc a été le plus rapide de la troisième et dernière séance d'essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1, 10e des 22 manches du championnat du monde, samedi à Silverstone. Le pilote monégasque de chez Ferrari a bouclé les 5,891 km du circuit en 1:27.419 pour devancer de 173/1000e le pilote de chez Williams, le Thaïlandais Alexander Albon.

La pluie s'est invitée durant une très grosse partie de cette dernière séance d'essais libres. Une séance qui a vu les deux pilotes Red Bull, le Néerlandais Max Verstappen et le Mexicain Sergio Perez, avoir du mal à trouver leurs marques et être respectivement 8e et 14e au bout du compte. À domicile, les Britanniques de chez Mercedes Lewis Hamilton et George Russell ont respectivement signé une 5e et 9e place.

A noter que le pilote d'Alfa Romeo, le Chinois Guanyu Zhou n'a pas quitté les stands de toute la séance suite à des problèmes au niveau de l'unité de puissance du moteur de sa monoplace.