Essais d'avant-saison de F1: Verstappen démarre bien, Mercedes au ralenti

Débuts réussis pour Red Bull et Max Verstappen: le Néerlandais a dominé le premier jour des essais d'avant-saison de Formule 1 vendredi à Bahreïn, reléguant loin derrière les Mercedes, qui ont très peu roulé à cause de problèmes techniques.

Trois mois après le dernier Grand Prix de la saison 2020, qui a sacré pour la septième fois Lewis Hamilton (Mercedes), les nouvelles monoplaces étaient de sortie pour le premier jour, sur trois, d'essais hivernaux raccourcis.

Et trois mois après sa victoire à Abou Dhabi, c'est encore Verstappen qui est devant.

Sous la chaleur, le vent et l'épais nuage de sable qui est tombé au fil de la journée sur l'île désertique du Golfe, Verstappen a réalisé le meilleur temps en 1 min 30 sec 674/1000e, confirmant la bonne fin d'année de Red Bull.

Derrière lui, les McLaren ont été au rendez-vous. Lando Norris a signé le 2e temps (+215/1000e) et Daniel Ricciardo, transféré de Renault cet hiver, a dominé la session matinale (7e temps au final).

- Wolff: "Pas un bon départ" -

Le Français Esteban Ocon, 3e (+472/1000e), a fait aussi bonne sensation que la première monoplace d'Alpine (ex-Renault) qu'il conduit, dont le bleu métallique et les couleurs du drapeau français ont beaucoup plus aux fans de F1, sur les réseaux sociaux.

Mais la journée a d'abord été marquée par le faux départ de Mercedes. L'écurie qui domine outrageusement depuis 2014 a dû attendre la dernière heure de la matinée pour enregistrer un temps.

Résultat, le vice-champion du monde finlandais Valtteri Bottas, longtemps bloqué au garage, n'a pu boucler que six tours, terminant avec le dernier temps derrière les rookies de Haas Nikita Mazepin et Mick Schumacher.

"Ce n'était pas un bon départ", a euphémisé le patron de Mercedes Toto Wolff en conférence de presse de mi-journée. "Nous avons eu un problème de boîte de vitesses qui est sorti de nulle part et que nous n'avons pas encore été en mesure d'identifier".

L'après-midi, Hamilton a pu rouler un peu plus longtemps et plus vite, bouclant 42 tours, dont le meilleur en 1:32.912 (10e).

Wolff n'avait toutefois pas l'air inquiet. L'Autrichien estime que les trois jours d'essais (contre six ou huit à Barcelone ces dernières années) n'offriront qu'un "vague tableau" des forces en présence en raison, notamment, des "rafales de vent", et de sable, changeantes.

Ferrari, qui sort d'une année catastrophe achevée à la 6e place, reste dans l'incertitude avec le 11e temps signé Charles Leclerc et le 5e, obtenu en fin de journée par la nouvelle recrue Carlos Sainz Jr.

- Alonso en piste samedi -

Plus que les chronos, l'enjeu, avant le premier Grand Prix ici-même à Bahreïn le 28 mars, était d'enfin découvrir les nouveautés techniques.

Gel réglementaire oblige, les monoplaces sont largement similaires à celles de 2020 et les rares modifications, pouvant faire la différence sur la piste, avaient jusqu'à ce jour été gardées secrètes par les écuries phares.

Dans les stands, les regards étaient ainsi tournés vers le plancher des Mercedes ou encore l'arrière des Red Bull.

Samedi, d'autres pilotes entreront en piste, comme le revenant Fernando Alonso (Alpine). Après deux victoires aux 24 Heures du Mans, il revient à 39 ans en F1 "meilleur que jamais", a prévenu en conférence de presse le double champion du monde espagnol (2005, 2006 avec Renault).