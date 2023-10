F1: 50e victoire pour Verstappen au Grand Prix des Etats-Unis

Parti sixième, Verstappen a débuté sa remontée dès le premier virage en prenant le meilleur sur le Britannique George Russell (Mercedes). Après avoir été pointé à plus de cinq secondes de Norris, le Néerlandais, un peu ralenti par le trafic, n'a pas paniqué et a doublé ses adversaires un à un.

Verstappen a aussi égalé le record de victoires sur une saison (15) qu'il avait établi l'an dernier et il lui reste encore quatre Grands Prix cette année pour l'améliorer. Etant donné la supériorité de sa RB19, le Néerlandais devrait placer la barre encore plus haut.

- "C'est incroyable" -

"J’ai beaucoup souffert avec mes freins et j’ai raté quelques points de freinage. Cela a rendu les choses plus difficiles aujourd’hui. C’était très serré à la fin avec les retardataires. C’est incroyable de remporter mon 50e Grand Prix, je suis très fier et je vais continuer à attaquer pour en avoir encore plus", a déclaré le Néerlandais.

Hamilton a réalisé une belle course et a encore réduit l'écart au championnat avec Sergio Pérez (Red Bull), cinquième dimanche. Après lui avoir repris trois points samedi lors du sprint, le septuple champion du monde en a marqué huit de plus que le Mexicain lors du Grand Prix et pointe désormais à seulement 19 longueurs.