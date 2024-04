F1: en Chine, Max Verstappen s'impose tout en maîtrise

Encore et toujours lui. Le leader du championnat du monde de Formule 1, Max Verstappen, a remporté le Grand Prix de Chine dimanche, pour la première course de F1 dans le pays depuis 2019.

Parti en pole devant des tribunes pleines et chauffées à bloc pour le retour du GP de Chine après cinq ans d’absence à cause du Covid-19, le Néerlandais s'est adjugé à Shanghai sa 58e victoire en GP et la quatrième de la saison en cinq courses (sur 24).