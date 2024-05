F1: opportuniste, Norris décroche le Graal au Grand Prix de Miami

Le Britannique Lando Norris (McLaren) a parfaitement exploité un incident de course pour s'envoler vers sa première victoire en Formule 1 au nez et à la barbe du triple champion du monde Max Verstappen (Red Bull), dimanche lors d'un Grand Prix de Miami animé.

En tête à la mi-course après les changements de pneus de tous ses principaux concurrents, le pilote de 24 ans a bénéficié du déploiement de la voiture de sécurité après un accrochage entre le Danois Kevin Magnussen (Haas) et l'Américain Logan Sargeant (Williams) pour passer aux stands et garder la tête de la course.