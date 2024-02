F1: Hamilton veut "ouvrir un nouveau chapitre" chez Ferrari en 2025

Surprise, car le multi-champion avait prolongé l'été dernier le contrat le liant à Mercedes jusqu'au terme de la saison 2025. Mais il disposait d'une clause libératoire qu'il activera à la fin de la saison 2024.

"Quand nous avons signé cet été (la prolongation, ndlr), il était évident que je voyais mon avenir avec Mercedes, mais une opportunité s'est présentée au début de l'année et j'ai décidé de la saisir", a-t-il expliqué en marge de la dernière journée des essais de pré-saison sur l'île du Golfe.

Et de poursuivre: "j'ai l'impression que c'est la décision la plus difficile que j'ai jamais eue à prendre, cela fait 26 ans que je suis lié à Mercedes. Ils m'ont soutenu et nous avons vécu ensemble une aventure incroyable, qui a marqué l'histoire du sport et dont je suis très fier".