La tuile: Max Verstappen pourrait être lourdement pénalisé au GP de Belgique

Max Verstappen va peut-être devoir sacrifier sa performance qualificative à Spa-Francorchamps. Le pilote Red Bull devrait changer de moteur et ainsi être pénalisé de 10 places sur la grille de départ.

Le week-end du GP de Belgique sera peut-être plus difficile que prévu pour Max Verstappen. Le Néerlandais, leader du championnat du monde de F1, va sacrifier une partie de son week-end de course à Spa, selon les informations de RacingNews 365. Le pilote Red Bull va changer de moteur, dépassant ainsi le quota maximal dans l'utilisation de diverses pièces du moteur (ICE, MGU-H et MGU-K). Les teams sont, en effet, limités dans le nombre de changements de moteur par saison.

À lire aussi "Il passe la moitié de la nuit à jouer": Red Bull punit Max Verstappen en le privant de jeu vidéo

En faisant ce changement, Max Verstappen se met en difficulté, puisqu'il devrait être pénalisé de 10 places sur la grille de départ. Un choix délibéré de la part de son équipe, qui sait que dépasser est plus facile à Spa qu'ailleurs. Les chances de remonter en cours de GP restent grandes, mais attention que l'écart avec les autres formations s'est réduit cette saison. Mercedes, Ferrari, McLaren, cela fait déjà 6 voitures contre lesquelles il faudra inévitablement se battre pour accrocher un éventuel bon résultat.