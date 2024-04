F1: le départ d'Hamilton est "positif pour Mercedes" affirme Russell à l'AFP

REPONSE: "La différence entre ce qu'on avait constaté dans la soufflerie et la réalité sur la piste a pu nous amener à commettre des erreurs mais j'espère qu'on aura appris pour ne pas les reproduire. Mais cela ne veut pas dire que d'un seul coup on sera beaucoup plus rapide. On connaît les forces et les faiblesses de la voiture. On est plus compétitif dans les virages lents, alors que dans les virages rapides, la voiture se comporte moins bien. Donc je m'attends à un week-end difficile."

Q: Etes-vous déçu de votre début de saison ?

R: "Chez Mercedes, on est là pour gagner et toute l'équipe travaille dur pour ça, mais on n'est pas là où on voudrait être. Ce n'est pas par manque de travail, c'est que la concurrence s'est bien resserrée. Il faut faire attention à tous les détails car parfois il ne suffit pas de grand chose pour débloquer de la performance. Ce n'est parce qu'on fait moins de podiums qu'on est moins performant, c'est juste que l'adversité s'est densifiée et c'est bien pour la discipline."