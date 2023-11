F1: les premiers essais libres à Las Vegas arrêtés après 10 minutes

"La FIA, F1 et les ingénieurs locaux travaillent à résoudre ce problème. Nous mettrons à jour le programme le plus vite possible."

En plus de Sainz, Alpine a annoncé que le pilote français Estaban Ocon avait subi des dégâts et devait changer le châssis de son véhicule.

Le boss de Mercedes Toto Wolff s'est, lui, emporté après la question d'un reporter sur "la tâche" sue représentait ce début raté pour le Grand Prix.

"Ce n'est pas une tâche ou quoi que ce soit. On n'est que jeudi, on ne termine pas la première séance d'essais, ils vont sceller les bouches d'égout et on aura tout oublié dès demain."

Un incident similaire avait eu lieu en 2019 lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan lorsque la voiture de George Russell, alors chez Williams, avait heurté une plaque d'égout entraînant l'arrêt des premiers essais.

A Las Vegas, pour le grand retour de la F1 41 ans après la dernière course dans la cité du jeu, Charles Leclerc (Ferrari) a réussi le meilleur temps des essais 1 avant l'interruption en 1 min 40 sec 909.