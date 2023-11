F1: Verstappen impérial sur le sprint au Brésil, Pérez se donne un peu d'air au championnat

"J'ai pris un mauvais départ, perdant une place face à George [Russell, Mercedes] et une autre face à Lewis [Hamilton]. Ensuite, je me suis battu", a déclaré le Mexicain, qui signe à Sao Paulo sa meilleure performance en course depuis le GP d'Italie en septembre (il avait terminé 2e).

Au championnat, Pérez, deuxième avec 246 points, se donne un peu d'air face au septuple champion du monde, troisième avec 222 pts.

Arrivé au Brésil avec 20 longueurs d'avance sur son concurrent, le Mexicain en compte désormais 24 avant le GP dimanche, à l'issue duquel jusqu'à 26 points sont à récupérer en cas de victoire (25 pts) et de meilleur tour en course (1 pt).

"C'est un bon résultat, mais j'aurais aimé prendre un meilleur départ et me battre pour la première place", a toutefois regretté samedi soir le pilote Red Bull.

Cette performance est tout de même la bienvenue pour Pérez, à la peine et très loin du compte face à son surpuissant coéquipier Verstappen.

Face aux difficultés, des rumeurs de plus en plus insistantes ces dernières semaines ont fait état d'un possible départ du Mexicain de chez Red Bull à la fin de la saison, soit un an avant la fin de son contrat.

- Tsunoda 6e -

Russell, très compétitif en début de course, et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) complètent le Top 5. Suit le Japonais Yuki Tsunoda qui, au volant de sa modeste AlphaTauri, termine 6e devant Hamilton.

L'autre AlphaTauri, celle de Daniel Ricciardo, est 9e. L'Australien échoue à la porte des points puisque seuls les huit premiers en marquent (de huit pour le 1er à un pour le 8e).

Les Français de chez Alpine Pierre Gasly et Esteban Ocon, ce dernier victime d'une violente sortie de piste après un accrochage avec l'Espagnol Fernando Alonso lors des qualifications plus tôt dans la journée, terminent respectivement 13e et 14e.

Le GP du Brésil est la sixième et dernière manche de l'année à proposer un format sprint.

Avec les courses sprint, les qualifications sont avancées au vendredi et déterminent uniquement la grille de départ du GP du dimanche. La journée de samedi est quant à elle, consacrée à la course sprint, qui dispose de sa propre séance de qualifications.

S'il a signé le meilleur temps des qualifications samedi pour le sprint, Norris ne partira que 6e dimanche, loin derrière Verstappen, qui a décroché vendredi à Interlagos la 31e pole de sa carrière.