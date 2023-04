F1/GP d'Australie: le garage Alpine entre satisfaction et frustration

"Neuvième place, beau travail": les mots de Karel Loos, l'ingénieur de Pierre Gasly, dans la radio de l'équipe viennent mettre un terme à plus d'une heure de stress et de tension pour l'écurie française, qui n'a pas réussi à placer ses deux pilotes dans le Top 10, comme ce fut le cas en Arabie Saoudite il y a deux semaines.

Une heure plus tôt, il était arrivé concentré dans le garage, où travaillent une quarantaine de personnes. Comme d'habitude, il est alors le premier des deux pilotes Alpine à rejoindre sa monoplace, autour de laquelle s'affairent une dizaine de mécaniciens et ingénieurs qui réalisent de bruyants tests moteur, 15 minutes avant le début de la séance.

- Yeux ébahis -

Le rituel est le même pour Gasly, qui fait son apparition peu après. A 15h58, alors que les premières voitures s'élancent de leurs stands en vue du début des qualifications, les mécaniciens installent les pneus tendres sur les deux monoplaces roses de l'écurie tricolore, tandis que les ingénieurs scrutent les radars météo car la pluie menace et pourrait changer la donne.

A la radio, les ingénieurs annoncent la stratégie: "On va s'élancer à la quatrième minute de la session et on alternera un tour lent puis un tour rapide". Puis, à 16h04, tout s'accélère dans le garage et les deux voitures s'élancent dans un bruit assourdissant, sous les yeux ébahis d'une dizaine d'invités, casques sur les oreilles et téléphones en main pour filmer et prendre des photos.