F1/Pays-Bas: Max Verstappen en pole pour une 9e victoire de suite cette saison

Se jouant des conditions météorologiques difficiles, il précèdera sur la grille les Britanniques Lando Norris (McLaren) et George Russell (Mercedes) alors que le Thaïlandais Alex Albon (Williams) est un surprenant 4e.

Max Verstappen (Red Bull) continue d'écraser le championnat du monde de Formule 1 et partira en pole position du Grand Prix des Pays-Bas chez lui à Zandvoort dimanche, lancé à la poursuite d'une 9e victoire consécutive cette saison.

Il s'agit de la 28e pole-position de la carrière du Néerlandais, double champion du monde en titre et qui ne laisse cette année aucune chance à ses adversaires.

"Cela a été une séance très compliquée. La surface de la piste a beaucoup évolué. On a bien géré tout cela et j'ai trouvé une belle ligne sèche. J'ai pris des risques mais le dernier tour était vraiment bon", a déclaré le local de l'étape qui réalise sa 3e pole consécutive sur son circuit national devant un public tout acquis à sa cause.

Les conditions sont restées difficiles tout au long de ces qualifications avec une alternance d'averses au début de la séance et de soleil à la fin.