Formule 1: le Monégasque Charles Leclerc prolonge chez Ferrari "au-delà de la saison 2024"

"Cette équipe est ma deuxième famille depuis que j'ai rejoint la Ferrari Driver Academy en 2016 et nous avons accompli beaucoup de choses ensemble, en nous battant contre vents et marées au cours des cinq dernières années", a poursuivi le Monégasque, cité dans un communiqué.

"La situation n'est pas celle dans laquelle j'aurais voulu être aujourd'hui, mais ça ne me fait pas oublier non plus le fait que c'est mon +team+ de rêve -et que mon objectif final, c'est d'être champion du monde avec Ferrari", avait-il assuré en septembre.

"Nous sommes déterminés à offrir à Charles une voiture qui gagne et je sais que sa détermination et son engagement sont des éléments qui peuvent faire la différence pour nous aider à atteindre nos objectifs", a salué jeudi le patron de Ferrari, le Français Frédéric Vasseur.

La prochaine saison de F1 commence le 2 mars à Bahreïn après trois jours de tests dans cet Etat du Golfe (21-23 février). Chacune des dix équipes engagées pour la 75e édition du championnat va conserver la même paire de pilotes. Pour la majorité d'entre eux, leur contrat expire à la fin de l'année.