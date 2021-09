De simple fan à coéquipier: Lewis Hamilton adresse un superbe message à George Russel (photos)

Lewis Hamilton et George Russel vont emmener l'écurie Mercedes en 2022. Un fameux challenge pour le duo britannique. Si le septuple champion du monde semble déjà en plein confort, il sera intéressant de suivre l'évolution de son jeune équipier de 23 ans, qui découvrira l'atmosphère d'un top team.

Ce n'est pas un secret, Hamilton espérait entamer la nouvelle ère de la F1, avec une réglementation largement simplifiée dès 2022, avec Valtteri Bottas comme coéquipier. Mais c'est l'autre option qui a été privilégiée par l'équipe. Sur Instagram, Hamilton s'est donc targué d'un très joli message à destination de son nouveau coéquipier.

"Je me souviens l'avoir rencontré quand il était jeune, rêvant d'un jour pouvoir devenir pilote de F1", raconte le Britannique, qui a à plusieurs reprises posé avec son jeune coéquipier il y a des années. "Je venais seulement d'atteindre mon rêve, je sais ce que ce jour peut représenter pour lui et comment il se sent. C'est un superbe exemple pour les enfants: vos rêves peuvent devenir réalité si vous les poursuivez de tout votre coeur. Grâce à son travail acharné, George a mérité sa place dans notre équipe. J'ai hâte de le voir grandir en tant que pilote dans cette belle équipe et de travailler avec lui pour faire encore grandir Mercedes. On se voit l'année prochaine !", a écrit le septuple champion du monde.

De jolis compliments pour l'un des plus grands talents du plateau.