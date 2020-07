GP de Styrie de F1: Verstappen domine les essais libres 2

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a réalisé le meilleur temps de la 2e séance d'essais libres du Grand Prix de Styrie, 2e manche du Championnat du monde de Formule 1, vendredi sur le Red Bull Ring (4,318 km) de Spielberg (Autriche).

Il a devancé la Mercedes du Finlandais Valtteri Bottas de 43/1000 seulement et les Racing Point du Mexicain Sergio Pérez, le plus rapide de la première séance, et du Canadien Lance Stroll de respectivement 217/1000 et de 581/1000.

La Red Bull a toutefois semblé compliquée à manoeuvrer, Verstappen et son équipier thaïlandais Alexander Albon multipliant les frayeurs en piste.

Nettement plus performantes cette saison que l'an passé, les Racing Point ont hérité du surnom de "Mercedes roses" car elles sont très fortement inspirées de la monoplace championne du monde l'an dernier.

"Mécontent" de sa voiture selon son écurie Mercedes, le Britannique Lewis Hamilton, en campagne pour égaler le record de sept titres mondiaux de Michael Schumacher, a dû se contenter du sixième chrono à 688/1000, derrière l'Espagnol Carlos Sainz Jr (McLaren) à 673/1000.

A noter le gros accident de l'Australien de Renault Daniel Ricciardo, venu heurter les barrières de sécurité à grande vitesse après avoir perdu le contrôle de sa monoplace. Ressorti boitillant de son cockpit, il a été déclaré apte après un examen médical.

Son crash a conduit à une interruption d'une quinzaine de minutes de la séance.

Les essais libres 3 sont programmés à 12h00 (10h00 GMT) samedi, suivis des qualifications à 15h00 (13h00 GMT), si toutefois la météo le permet: de fortes pluies sont attendues toute la journée.

