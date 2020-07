Alex Zanardi, gravement blessé, a subi une troisième opération

Le champion italien de cyclisme handisport Alex Zanardi, très gravement blessé il y a bientôt deux semaines, a subi une troisième opération et son pronostic vital demeure réservé, a annoncé l'hôpital de Sienne dans un communiqué publié lundi.

Réalisée par des experts en neurochirurgie et chirurgie maxillo-faciale, l'intervention a duré cinq heures et, selon le communiqué, visait "à la reconstruction cranio-faciale et à la stabilisation des zones touchées" par le traumatisme subi lors de l'accident de l'ancien pilote de Formule 1 le 19 juin. "L'opération réalisée fait partie des interventions prévues par l'équipe multidisciplinaire qui prend soin de l'athlète pour permettre la poursuite de son parcours thérapeutique", détaille le communiqué.

L'état de santé de Zanardi "reste stable du point de vue cardio-respiratoire et métabolique, grave du point de vue neurologique, et son pronostic vital demeure réservé", est-il précisé.

Zanardi a été très gravement touché à la tête le 19 juin lors d'un accident aux commandes de son vélo à mains. Il a percuté un camion et souffrait de très nombreuses fractures au visage. Ancien pilote de Formule 1, Zanardi est devenu l'une des grandes figures du handisport après avoir été amputé des deux jambes en 2001 à la suite d'un terrible accident lors d'une course automobile du championnat IndyCar sur le circuit allemand du Lausitzring.