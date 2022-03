La F1 rompt définitivement son contrat avec le promoteur du Grand Prix de Russie

(Belga) Le promoteur du championnat du monde de Formule 1 a annoncé jeudi rompre définitivement son contrat avec le promoteur du Grand Prix de Russie, après l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe.

"Formula 1 peut confirmer qu'elle a mis fin à son contrat avec le promoteur du Grand Prix de Russie, ce qui signifie que la Russie n'aura plus de course à l'avenir", a indiqué le promoteur de la F1, Formula One, à la presse. Le GP de Russie 2022, annulé la semaine dernière après l'invasion russe en Ukraine, devait être le dernier organisé à Sotchi avant de déménager dès 2023 à Saint-Pétersbourg. (Belga)