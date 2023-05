La FIA renforce son protocole après l'incident avec Ocon dans la voie des stands

Les collaborateurs de la FIA ont autorisé des membres du personnel des équipes et des médias à pénétrer dans la partie de la voie des stands où les pilotes sont fêtés alors que la course n'était pas terminée. Ocon a effectué un ultime arrêt au stand avant d'entamer son dernier tour. Les personnes présentes ont réussi à éviter de justesse le bolide.

"Je ne comprends pas pourquoi ils préparaient déjà le podium alors que nous étions encore en course. J'ai approché à 300 kilomètres à l'heure, j'ai freiné très tard et j'ai soudain vu des gens debout. Cela aurait pu très mal se terminer", a déclaré Ocon, furieux, après la course.