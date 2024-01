Lando Norris prolonge avec McLaren "au-delà de 2025"

Norris, 24 ans, est pilote McLaren depuis 2017 et titulaire depuis 2018 quand il a remplacé Stoffel Vandoorne. Il compte 104 départs en F1, et treize podiums dont sept en 2023. Il a pris la 2e place à six reprises l'an dernier et a terminé 6e du championnat du monde avec 205 points. Il n'a pas encore remporté de Grand Prix.

"C'est un sentiment formidable de rester en papaye (la couleur orangée qui colore les McLaren, ndlr). J'ai grandi avec McLaren, je me sens chez moi ici, l'équipe est comme une famille pour moi. L'aventure a été passionnante jusqu'à présent, nous avons connu des hauts et des bas, mais la saison dernière a montré notre volonté de revenir sur le devant de la grille", a déclaré Norris sur le site de McLaren.