Lewis Hamilton à propos de la Red Bull : "Jamais vu une voiture aussi rapide"

Lewis Hamilton est impressionné par la Red Bull, le bolide du champion du monde Max Verstappen et de Sergio Pérez. Le Mexicain a remporté le Grand Prix d'Arabie saoudite et le Néerlandais a pris la 2e place après s'être élancé de la 15e position sur la grille. C'est "la voiture la plus dominante" que le septuple champion du monde a vue dans sa carrière.