Max Verstappen aussi le plus rapide de la 3e séance d'essais libres

Le Britannique George Russell (Mercedes), un peu en retrait vendredi, a pris la quatrième place devant l'Australien Oscar Piastri (McLaren) et l'étonnant Finlandais Valtteri Bottas, qui s'était déjà montré rapide alors de la deuxième séance vendredi au volant de son Alfa-Romeo.

Déjà auteur du meilleur temps des deux premières séances d'essais libres vendredi, le triple champion du monde s'est montré 70/1000 plus rapide que le surprenant Thaïlandais Alex Albon (Williams), et de 139/1000 son coéquipier mexicain Sergio Perez.

Le Japonais Yuki Tsunoda (AlphaTauri) pointe à une prometteuse septième place, devant le Britannique Lando Norris (McLaren) et son coéquipier australien chez Alpha Tauri Daniel Ricciardo.

Le septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton (Mercedes) complète le Top 10, duquel sont exclues les Ferrari, décevantes avec seulement les 13e et 15e chrono pour le Monégasque Charles Leclerc et l'Espagnol Carlos Sainz.

Les Aston Martin du Canadien Lance Stroll (14e) et de l'Espagnol Fernando Alonso (17e) ont encore été en difficultés, tout comme les Alpine des Français Pierre Gasly et Esteban Ocon, respectivement antépénultième et dernier.