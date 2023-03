Max Verstappen domine la 2e séance d'essais devant Alonso

Alpine est en embuscade. Esteban Ocon s'est classé 4e (à 436/1000e) et Pierre Gasly 6e (à 497/1000e). Cinquième dans l'après-midi, George Russell a mené sa Mercedes à la même place (à 467/1000e). En revanche, Lewis Hamilton sur l'autre Mercedes est lui resté à près d'une seconde (996/1000e) et a réussi seulement le 11e chrono de la séance.

Ferrari n'est pas non plus à la fête. Charles Leclerc et Carlos Sainz ont signé les 9e et 10e temps à 738 et 989/1000es. Leclerc cédera dix places sur la grille de départ dimanche après avoir changé une troisième unité de contrôle électronique.

Lance Stroll (Aston Martin) a été crédité du 7e temps (à 507/1000e) et Nico Hulkenberg (Hass) du 8e (à 578/1000e).