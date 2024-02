Max Verstappen favori d'une saison particulière qui commence samedi

Le Néerlandais visera une quatrième couronne mondiale consécutive, une performance réalisée uniquement par Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher, Sebastian Vettel et Lewis Hamilton. Malgré ses 21 victoires en 22 courses l'an passé, Red Bull a modifié le concept de sa monoplace. Ce qui n'a pas empêché Verstappen d'impressionner déjà lors des tests au Bahreïn. Il aura encore Sergio Perez comme équipier. Reste à voir comment Red Bull va gérer l'affaire Christian Horner. Le patron historique de l'écurie est visé par une enquête interne pour "comportement inapproprié" envers une employée.

Cette saison de F1 s'annonce particulière à plusieurs égards. Tout d'abord par son coup d'envoi: le Grand Prix d'ouverture, au Bahreïn le 2 mars, et la manche suivante, en Arabie saoudite sept jours plus tard, se dérouleront un samedi afin de respecter le début du ramadan. Par sa longueur, ensuite, avec un nombre record de 24 courses (et une escale à Spa-Francorchamps le 28 juillet).