Max Verstappen savait que le "jour des revers" allait arriver

Verstappen a dû abandonner la lutte lors du Grand Prix d'Australie après que sa Red Bull a commencé à fumer et même à montrer des flammes. Après cinq tours, il a conduit sa voiture dans la voie des stands avec un frein surchauffé. Les mécaniciens sont immédiatement intervenus pour éteindre le feu à l'aide d'extincteurs.

"Ce que les données nous ont permis de constater jusqu'à présent, c'est que le frein arrière droit s'est bloqué dès le départ. C'était comme si je conduisais avec le frein à main serré", a déclaré Verstappen. Cela expliquait pourquoi sa voiture "se sentait bizarre" dès le départ et il a commis une erreur dans un virage, permettant à Carlos Sainz de le dépasser dès le 2e tour et de prendre la tête de la course. Quelques tours plus tard, des panaches de fumée ont été soudainement visibles à l'arrière de la voiture. "L'équipe devra enquêter plus avant pour savoir exactement ce qui s'est passé, mais c'est tout de même malheureux. Après tout, la voiture se sentait bien pendant les tours de chauffe".