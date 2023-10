Max Verstappen s'offre son 16e succès de la saison, un record

Max Verstappen (Red Bull) a remporté le Grand Prix du Mexique, 19e manche du championnat du monde de Formule 1, dimanche, sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez à Mexico. Le Néerlandais a signé sa 16e victoire de la saison, battant son record établi l'année passée. Il a devancé le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari).

Dès le premier virage, un accrochage entre Charles Leclerc, parti en pole, et Sergio Perez (Red Bull), cinquième, mettait hors course le Mexicain. Max Verstappen, qui s'élançait de la troisième place et avait déjà dépassé Carlos Sainz (Ferrari), en profitait pour s'installer en tête.

Verstappen s'arrêtait au 20e tour, optant pour une stratégie à deux arrêts. Leclerc prenait la première place avant de s'arrêter à son tour au 31e tour. Deux tours plus tard, la sortie de Kevin Magnussen (Haas) provoquait l'entrée de la voiture de sécurité puis un drapeau rouge.