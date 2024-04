Max Verstappen survole le Grand Prix de Chine devant Lando Norris et Sergio Perez

Le triple champion du monde en titre, parti en pole, n'a perdu sa première place que durant six tours, le temps d'un arrêt au stand. La double sortie de la voiture de sécurité au 23e et 27e des 56 tours n'a pas perturbé le déroulement de la course. La lutte pour le podium a fait rage derrière Verstappen et le Britannique Lando Norris (McLaren), 2e, et le Mexicain Sergio Perez (Red Bull), 3e, ont été les plus rapides. Les Ferraris du Monégasque Charles Leclerc et de l'Espagnol Carlos Sainz ont complété le top 5.

Verstappen, déjà vainqueur de la course sprint samedi, décroche la 58e victoire de sa carrière, la quatrième cette saison et la première à Shanghai. Le Grand Prix de Chine faisait cette année son retour au calendrier après quatre ans d'absence à cause du coronavirus.