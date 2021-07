Enfin des nouvelles? Netflix va publier un documentaire sur Michael Schumacher

La légende de la Formule 1, Michael Schumacher, aura un documentaire dédié sur Netflix.

Un documentaire intitulé "Schumacher" sortira sur Netflix le 15 septembre et retracera la vie et la carrière du septuple champion du monde de Formule 1, qui n'a plus été vu en public depuis son grave accident de ski en 2013.

Le portrait de la légende du sport automobile, aujourd'hui âgée de 52 ans et dont l'état de santé reste tenu secret, est "le seul film soutenu par sa famille", annonce la plateforme dans un communiqué vendredi.

Des "interviews exclusives" de sa femme Corinna, de ses deux enfants Gina et Mick, lui-même pilote de F1 depuis cette saison, et d'autres proches (Jean Todt, Bernie Ecclestone) ou d'anciens concurrents (Sebastian Vettel, Mika Häkkinen, David Coulthard, ...) viendront rythmer le film qui sortira 30 ans après le premier Grand Prix de l'Allemand, en Belgique en août 1991.

"Afin de préserver sa sphère privée comme une source de force, il a toujours séparé avec rigueur et constance sa vie privée de sa vie publique. Ce film raconte les deux mondes. C'est le cadeau de sa famille à leur mari et père bien-aimé", déclare dans le communiqué Sabine Kehm, la manager de l'ancien pilote aux 91 victoires.

Michael Schumacher, septuple champion du monde de F1 (1994-1995 avec Benetton, 2000-2004 avec Ferrari), a disputé son dernier GP en 2012 avec Mercedes. On ne l'a plus revu en public depuis sa grave blessure à la tête le 29 décembre 2013 à Méribel, dans les Alpes françaises.