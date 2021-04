Deux courses au lieu d'une: la F1 va tester une toute nouvelle formule en 2021

La Formule 1 a annoncé la mise en place d'un tout nouveau système de compétition pour trois GP de sa saison 2021. Cela devrait concerner les GP de Monza, de Silverstone et d'Interlagos.

Concrètement, une séance qualificative classique aurait lieu le vendredi après-midi. Le samedi, au lieu de la qualification, une course sprint serait organisée. Elle couvrirait 100 km et accorderait des points aux trois pilotes présents sur le podium (3,2 et 1 points). Le dimanche, le GP traditionnel se déroulerait avec une grille calquée sur les résultats de la course sprint.

L'idée est de donner des opportunités complémentaires à différents pilotes hors des écuries de pointe.