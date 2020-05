Recruté par Ferrari, Carlos Sainz Jr. a "réalisé un rêve"

(Belga) Carlos Sainz Jr., qui portera les couleurs de Ferrari à partir de la saison 2021, a "réalisé un rêve", a affirmé jeudi le pilote espagnol de Formule 1 sur les réseaux sociaux.

"Je pense que beaucoup d'entre vous ont vu la nouvelle du jour. Je crois que vous pouvez imaginer à quel point je suis content, et à quel point c'est un jour spécial pour moi", a déclaré Sainz, 25 ans, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. L'Espagnol a signé un contrat jusqu'en 2022 et prendra la place de Sebastian Vettel, dont le contrat n'a pas été prolongé au sein de la 'Scuderia'. "Je n'ai pas arrêté de lire plein de messages de soutien et qui montrent que vous êtes tous super contents pour moi", a affirmé le Madrilène. "Merci d'avoir été là pendant toutes ces années. Tous ensemble, nous sommes allés dans la même direction et nous sommes arrivés à réaliser un rêve", a poursuivi Carlos Sainz. Le pilote espagnol avait fait ses débuts en Formule 1 en 2015 avec l'écurie Toro Rosso avant de passer chez Renault en 2017. Il était arrivé chez McLaren en 2019 et quittera donc l'écurie britannique au terme de la saison. "Vous savez l'affection que j'ai pour McLaren, l'affection que j'ai pour cette écurie et l'envie que j'ai de finir 2020 de la meilleure façon possible avec eux. Il reste encore du temps, on va continuer nos efforts. On aura le temps ensuite pour parler des voitures rouges", a-t-il conclu.