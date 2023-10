Verstappen meilleur temps de la 1e séance d'essais libres

Une 2e séance d'essais libres est prévue vendredi (de 00h00 à 1h00 en Belgique) et une 3e samedi (19h30-20h30 HB), avant les qualifications, qui débuteront à 23h00 (HB).

Le départ dui Grand Prix sera donné dimanche à 21h00 (HB).

En cas de victoire dimanche, Max Verstappen signerait sa 16e victoire de la saison, améliorant sa marque de 15 victoires établie l'an passé et égalée le week-end dernier aux Etats-Unis. Le Néerlandais peut également devenir le quatrième pilote le plus victorieux de l'histoire en F1 à égalité avec le Français Alain Prost s'il décroche son 51e succès. Il se rapprocherait aussi du troisième, l'Allemand Sebastian Vettel (53 victoires). Il reste toutefois encore loin des 103 victoires du Britannique Lewis Hamilton, encore en activité, et des 91 de l'Allemand Michael Schumacher.