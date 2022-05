Voiture inadaptée, coéquipier favorisé, Red Bull dépassé: le père de Max Verstappen pète un plomb après le GP de Monaco

Sergio Pérez a remporté le GP de Monaco. Le pilote mexicain remporte ainsi sa troisième course en Formule 1 et relance un petit peu la compétition interne chez Red Bull, en devançant son coéquipier et champion du monde, Max Verstappen. Le Néerlandais a terminé troisième de l'épreuve monégasque et n'a donc pu faire le plein de points comme il l'aurait espéré.

Sur son blog, Jos Verstappen, le papa de Max, n'a pas caché sa déception. Selon lui, Red Bull a commis une erreur en ne favorisant pas son fils. "Ils ont obtenu un bon résultat, mais en même temps, ils n'ont pas vraiment aidé Max à revenir vers l'avant du peloton", a écrit le Néerlandais, visiblement remonté. "Il doit sa troisième place à une erreur stratégique de Ferrari. Le leader du championnat du monde, Max, n'a pas été aidé par la stratégie choisie, qui a été pensée pour tourner en faveur de Perez. C'est une déception, j'aurais voulu que cela se passe différemment", a-t-il écrit ensuite.

Il a ensuite affirmé que Red Bull avait été dépassé, en oubliant un événement survenu il y a quelques années. "Ils peuvent prétendre avoir tenté un pari, mais ils avaient déjà pu remarquer, avec Gasly à l'époque, que les pneus intermédiaires étaient une meilleure option pour un arrêt anticipé. J'aurais préféré qu'ils favorisent Max", ponctue Jos Verstappen, admettant ensuite une forme de subjectivité. "On a privé Max de 10 points, ce qui est dommageable, surtout après nos deux abandons. N'oublions pas que Ferrari a une meilleure voiture. Sa troisième place est très décevante", a-t-il détaillé.

Pour terminer, il accuse Red Bull de ne pas avoir conçu la voiture autour de son fiston. "Elle n'a tout simplement pas les caractéristiques adaptées à son style de pilotage. Il a trop peu de grip à l'avant", assène Jos Verstappen. "C'était flagrant à Monaco, avec ces virages courts, vous avez besoin d'une voiture qui tourne très vite. C'était très compliqué".

Pas certain que cette sortie soit favorable à Max...